Wo Ökostrom draufsteht...

Bielefeld

„Etikettenschwindel“ wirft der Regionalverband OWL des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW den Stadtwerken Bielefeld vor. Der kommunale Versorger hatte angekündigt, alle seine Kunden ab 1. Juli mit Ökostrom zu versorgen. „Die Stadtwerke erwerben lediglich so genannte Herkunftsnachweise, mit denen sie dann den Graustrom, den sie an der Börse beziehen, komplett in Ökostrom umtaufen können“, kritisiert die Geschäftsstellenleiterin des Regionalverbands OWL, Sonya Harrison.

Von Michael Schläger