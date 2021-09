Wo Wassersparen sinnvoll ist

Beim Spatenstich an der neunten Station des „Global Goals Radwegs“ in Bielefeld in der Grünanlage Bultkamp (von links): Beate Wolff und Lara Bartels vom Welthaus Bielefeld, Thorsten Schätz (Schulleiter der Martin-Niemöller-Gesamtschule) und Martin Uekmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Bielefeld.

Foto: Philipp Körtgen