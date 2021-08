Wohnmobil-Trend ist ungebrochen

Vor allem junge Familien entdecken in diesem Jahr den Urlaub auf Rädern für sich

Bielefeld

Urlaub in der Pandemie unterliegt zahlreichen Beschränkungen. In diesen Zeiten im eigenen Camper durch die Lande zu ziehen, erscheint da vielen als verlockende Alternative. Camping boomt, auch in diesem Sommer. Wer aber entdeckt das Camping gerade für sich, wie ist die Situation auf den Campingplätzen und welche Trends gibt es für die Zukunft?

Von Philipp Körtgen