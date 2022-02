Feuer in Bielefelder Hochhaus

Bei einem Wohnungsbrand an der Kurt-Schumacher-Straße ist am Freitagmorgen ein Bielefelder (36) leicht verletzt worden. Die Wohnung des Mannes brannte vollständig aus. Auch die Stadtbahn konnte nicht fahren.

36-Jähriger kommt ins Krankenhaus - Wohnung in Vollbrand

Großeinsatz der Rettungskräfte bei einem Wohnungsbrand an der Bielefelder Kurt-Schumacher-Straße.

Anwohner alarmierten die Rettungskräfte am Freitagmorgen um 6.25 Uhr in den Bielefelder Westen. Sie meldeten Flammenschein hinter einem Fenster im zweiten Obergeschoss. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort, weil sie von einem Einsatz am Jahnplatz kamen. Im Stadtbahntunnel hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst.