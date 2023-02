Wohnungsmangel in OWL spitzt sich zu

Wer vielerorts in Ostwestfalen-Lippe aktuell eine neue und bezahlbare Wohnung sucht, muss Glück haben oder sehr viel Geduld. „Die Familie mit Kindern und die Alleinerziehende sucht Monate, wenn nicht Jahre“, sagt Ralf Brodda, Geschäftsführer des Mieterbundes OWL. Die gegenwärtige Situation auf dem Wohnungsmarkt nennt er „extrem angespannt“.

Experten: Bis 2025 fehlen 700.000 Wohnungen in Deutschland – Mieterbund in Sorge

Neubauwohnungen entstehen – künftig werden solche Baustellen wohl weniger zu sehen sein. Vielen Bauherren und Investoren ist das Bauen zu teuer geworden. Auch in OWL ist die Situation extrem angespannt. t

Der Zentrale Immobilien-Ausschuss geht derweil davon aus, dass im Jahr 2025 in Deutschland 700.000 Wohnungen fehlen werden. Das seien umgerechnet alle Wohnungen, die es in Bremen und dem Saarland gebe, sagt Verbandspräsident Andreas Mattner. Zudem wird Wohnen teurer. Dem Frühjahrsgutachten zufolge seien die Mieten in Deutschland 2022 um 5,2 Prozent gestiegen, 2021 um 3,7 Prozent.