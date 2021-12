Wurde Täter vom Opfer verletzt?

Bielefeld

Acht Stiche trafen den 41-jährigen Driburger, einer davon war unmittelbar tödlich. Aber auch der mutmaßliche Täter wurde mit blutenden Verletzungen aufgefunden an jenem Tag im Mai. Im Totschlagsprozess gegen den 48 Jahre alten Bielefelder hörte das Schwurgericht in Paderborn jetzt einen Rechtsmediziner zu den Folgen des blutigen Geschehens in dem Mehrfamilienhaus.

Von Ulrich Pfaff