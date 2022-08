Tötungsdelikt in Bielefeld: Psychiatrie soll Ehemann abgewiesen haben

Bielefeld

Nach dem Tötungsdelikt in Bielefeld – ein Mann (51) soll am Wochenende seine Frau (49) umgebracht haben – gibt es neue Fragen, wie es zur Tat kommen konnte. Den Ermittlern der Mordkommission „Piepenstrang“ (benannt nach dem Tatort) liegen Hinweise vor, dass der Verdächtige sich zwei Tage vor der Bluttat freiwillig selbst in der Bethel-Psychiatrie einweisen wollte.

Von Jens Heinze