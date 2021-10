Würdigung für Sophie Crüwell

Sophie Cruvelli, so ihr Künstlername, feierte ihre größten Erfolge an den Opernhäusern in London und Paris. Sie galt als die beste Verdi-Interpretin ihrer Zeit, schreibt ihre Biografin, die langjährige Bielefelder Kulturpolitikerin Hiltrud Böcker-Lönnendonker. 1854 entfesselte die Cruvelli einen handfesten Theaterskandal, als sie ohne Vorankündigung von der Grand Opéra in Paris verschwand und für Wochen unauffindbar war.

