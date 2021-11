XY-Preis für den Lebensretter

Er rettete einer Frau in Bielefeld das Leben: Dennis Hennig aus Soest schritt ein, als ein Mann (60) seine Ex-Frau (46) mit einem Hammer attackierte und mit Benzin übergoss. Für sein mutiges Eingreifen ist der 35-Jährige nun von Bundesinnenminister Horst Seehofer in der ZDF-Sendung Aktenzeichen-XY mit dem XY-Preises ausgezeichnet worden.

Dennis Hennig (35) wird in ZDF-Sendung nach mutigem Einsatz in Bielefeld geehrt

„Ich bin dafür sehr dankbar“, sagte Hennig in der Sendung, die am Mittwoch ausgestrahlt wurde. „Aber es wäre nicht nötig gewesen. Jeder hätte in so einer Situation helfen müssen.“