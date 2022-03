Bielefeld

Knapp 1000 Geflüchtete aus der Ukraine sind inzwischen in Bielefeld angekommen. Die große Herausforderung ist nun, diese Menschen unterzubringen. Die Möglichkeiten der Stadt sind aber nahezu ausgeschöpft. „Unsere Unterbringungsmöglichkeiten sind weitestgehend voll,“ so Sozialdezernent Ingo Nürnberger. Die Flüchtlingsunterkunft Rütli hält in Schlafsälen nur noch Übergangsplätze für eine Nacht mit Feldbetten vor. Die Stadt nimmt aktuell die von Privatleuten angebotenen Wohnungen in Augenschein und organisiert weitere Alternativen.

Von Peter Bollig und Heinz Stelte