Zauberhafte Akrobatik-Show

Feuerwerk der Turnkunst begeistert 7000 Besucher in der Bielefelder Seidensticker Halle

Bielefeld

Das Feuerwerk der Turnkunst ist zurück – und wie! Nach zweijähriger Corona-Zwangspause begeistert die fulminante Akrobatik-Show am Mittwoch in einer Doppel-Veranstaltung das Publikum in der Seidensticker Halle und verbreitet eine zauberhafte Stimmung.

Von Arndt Wienböker