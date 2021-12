Zaun soll Schul-Kotten schützen

Stieghorst

Ein Einbruch und Farbschmierereien in den Herbstferien und zuletzt zwei Brände auf dem Schulgelände – nachdem es in den vergangenen Jahren rund um die Friedrich Wilhelm Murnau-Gesamtschule in Stieghorst immer wieder Zerstörungen gab, sorgen die jüngsten Vorfälle nun dafür, dass Schule und Politik erneut die Initiative ergriffen haben, zumindest den Bauernkotten auf dem Gesamtschulareal besser zu schützen.

Von Hendrik Uffmann