Zehn Wege in die glückliche Ehe

Im Internet stießen sie daher auf das Kursangebot der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung des Bistums Paderborn (KEFB) – und meldeten sich für einen Online-Kurs zum Thema Ehevorbereitung an. „Wir trauen uns“, so der Titel des voraussichtlich letzten Seminars in diesem Jahr, das sie passend noch erwischten, bevor sie eine Woche später heiraten würden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar