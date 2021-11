„Haus Patmos – das ist nun ein inklusives Wohnkonzept in sehr guter Lage, zeitgemäß und zukunftsfähig“, freut sich Stefan Helling-Voß, Geschäftsführer von Bethel.regional. Sieben Millionen Euro haben die von Bodelschwinghschen Stiftungen investiert in den Umbau des Hauses aus den 50er Jahren, Ende Oktober und Anfang November erfolgte der Bezug.

„Das Gebäude besteht aus drei Teilen, in zwei Teilen leben Menschen mit Unterstützungsbedarf“, erklärt Sabine Jacobs, Regionalleiterin von Bethel.regional. Gebäudeteil A bietet Platz für 25 Menschen mit komplexen Behinderungen, die in 20 bis 40 Quadratmeter großen Appartements leben. Gebäudeteil B beinhaltet sieben Appartements für Menschen mit Autismusspektrum und kognitiven Beeinträchtigungen. In beiden Hausteilen gibt es Gemeinschaftsküchen für jeweils sechs bis acht Bewohner. Gebäudeteil C umfasst 14 Wohnungen zwischen 70 und 110 Quadratmetern Größe, die an Bethel-Mitarbeiter vermietet sind.