Zeuge will Todesschützen erkannt haben

Zwei Zeugen, ein Ermittler und wieder eine Rempelei vor dem Schwurgerichtssaal: Beim Prozess am Bielefelder Landgericht gegen Sinan K. (28), der laut Anklage den Teestubenbetreiber Memo K. (31) erschossen haben soll, haben zwei Personen ihre Sicht des Geschehens am Tatabend des 8. Dezember 2021 geschildert.

Einer gab preis, was er nur vom Hörensagen her wusste. Der andere will den Angeklagten nach den tödlichen Schüssen als Fahrer eines davonrasenden dunklen Wagens erkannt haben.