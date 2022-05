Zeugen sprechen von Notwehr

Tötungsdelikt an der Plaßschule in Bielefeld: Griff 15-Jähriger zum Messer, um sich zu verteidigen?

Bielefeld

Hat ein Bielefelder (15) am Freitag vor zwei Wochen einen 26-Jährigen am Sportplatz der Schildescher Plaßschule in Notwehr erstochen? Das sollen nach Informationen dieser Zeitung Zeugen des Geschehens den Kripoermittlern der Mordkommission „Sport“ erzählt haben.

Von Jens Heinze