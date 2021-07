Station in Gilead IV noch vor Eintreffen der Feuerwehr geräumt

Bielefeld

Kurz vor 19 Uhr ist die Feuerwehr Bielefeld am Freitag zu einem Zimmerbrand in der Klinik Gilead IV in Bethel gerufen worden. Als sie eintraf, hatten alle Patienten, das Personal und die Besucher die Station schon verlassen.

Von Christian Müller