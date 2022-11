Zirkus Flic Flac lässt es richtig krachen

Heulende Motoren und wummernde Bässe, atemberaubende Artistik und eine gehörige Portion Witz – mit einem abwechslungsreichen Programm gastiert der Zirkus Flic Flac mit seiner „X-Mas Show“ vom 20. Dezember bis zum 8. Januar in Bielefeld an der Radrennbahn.

„Wir haben uns wieder einiges einfallen lassen, um unseren Zuschauern eine spektakuläre, emotionale und auch witzige Show zu präsentieren“, versichert Larissa Kastein, künstlerische Leiterin und Direktorin von Flic Flac. „Wir lassen es so richtig krachen und keinen Effekt aus.“

Mit El Tipo und Camilo sorgen gleich zwei Topcomedians in der achten X-Mas-Show in Bielefeld mit grenzenlosem Humor und einer folgenschweren Überraschung für die ganz großen Lacher. „Mit dem Todesrad und unseren Mad Flying Bikes konnten wir dieses Jahr zwei echte Flic Flac Klassiker wieder nach Bielefeld holen“, freut sich Larissa Kastein.

Auch sonst ist viel los auf der Weihnachtsbühne: So lässt unter anderem Fabrizio Rosselli die Becher fliegen, das Duo Leosvel und Diosmani hält allen die Stange und die Jungs von Trampwall gehen die Wände hoch. Mit bezaubernd schönen Moves in luftiger Höhe fasziniert Tjaša Dobravec die Zuschauer und Magus Utopia entführt alle in seine magisch bizarre Unterwelt aus Steampunk und Gothic, um nur einige zu nennen. „In unseren X-MAS Shows kommt die Gänsehaut nicht vom frieren“, verspricht Larissa Kastein und meint damit nicht, dass die Zelte beheizt sind.

Zirkus Flic Flac: X-MAS Show in Bielefeld Tjasa Dobravec - Luftspirale Foto: Flic Flac/Jim Mneymneh Flic-Flac Klassiker: Mad Flying Bikes Foto: Sven Rödig Mad Flying Bikes - Freestyle FMX Foto: Zirkus Flic Flac Trampwall - Trampolin Foto: Zirkus Flic Flac Magus Utopia - Illusion Foto: Flic Flac/Piet-Hein Out Fabrizio Rosselli - Eimerstapeln Foto: Zirkus Flic Flac Tito Vanegas - Todesrad Foto: Sven Rödig

200 Artisten und 190 Vorstellungen

Für den Zirkus Flic Flac stehen in der Weihnachtszeit die intensivsten Wochen des Jahres an: Fünf Städte, 200 Schwertransporte, knapp 200 Artisten und mehr als 190 Vorstellungen - von einer besinnlichen Adventszeit kann daher für Geschäftsführer Uwe Struck und seine Mitarbeiter gerade keine Rede sein.

„ Manchmal bewegen wir uns am Rande des Chaos. Hier wird mal ein Fahrer krank, da geht mal ein Lkw kaputt oder es fehlen irgendwo Leute zum Aufbau. “ Geschäftsführer Uwe Struck

Der 42-Jährige überwacht nicht nur den Aufbau der gelb-schwarzen Riesenzelte an den Standorten in Dortmund, Bielefeld, Kassel und Nürnberg sowie Duisburg persönlich. Struck steuert die komplette Logistik und muss unter anderem dafür sorgen, dass die etwa 200 40-Tonnen-Lastwagen mit ihrer wertvollen Fracht pünktlich ihren Bestimmungsort erreichen. Notfalls rammt Struck auch mal selbst einen Anker in den Boden. „Es gibt gerade richtig viel zu tun“, sagt Struck der Deutschen Presse-Agentur. „Manchmal bewegen wir uns am Rande des Chaos. Hier wird mal ein Fahrer krank, da geht mal ein Lkw kaputt oder es fehlen irgendwo Leute zum Aufbau. Wir haben mittlerweile ein gut eingespieltes Team mit insgesamt 100 Arbeitern, die an den fünf Standorten den Aufbau stemmen“, so Struck.

Eine Million Euro pro Standort

Man müsse perfekt organisiert sein und gut improvisieren können. „Natürlich geht immer mal etwas schief. Ich habe mir einen schönen Terminkalender gebastelt.“ Alles unter einen Hut zu kriegen - eine zirkusreife Leistung schon vor dem ersten Vorhang am 8. Dezember in Dortmund. Gut eine Million Euro pro Standort kosten laut Struck die traditionellen X-Mas-Shows, die im Dezember bis in den Januar 2023 hinein Tausende Zuschauer unter die etwa 18 Meter hohe Zirkuskuppel locken. „Für uns ist das jetzt die wichtigste Zeit des Jahres. Gerade der Zirkus ist etwas für die ganze Familie, und Weihnachtszeit ist Familienzeit“, erläutert Struck. Mit dem Vorverkauf ist er zufrieden, auch wenn bei vielen das Geld wegen der hohen Preise gerade nicht so locker sitze. „Es sieht ganz gut aus, zumal wir moderate Preise haben. Ich rechne mit einer Auslastung von insgesamt 75 bis 80 Prozent.“

14 bis 15 Acts pro Show

Einige Vorstellungen seien sogar schon ausverkauft. „Pro Show haben wir 14 bis 15 Acts“, erläutert Larissa Kastein. Etwa 800 Show-Nummern habe sie sich ungefähr angeschaut, um knapp 80 auszuwählen und dann für die einzelnen Standorte zu möglichst ausgewogenen Programmen zusammen zu puzzeln. Viele Acts hätten sich schon früher bei Flic Flac bewährt, aber auch ganz neue seien dabei, erzählt Larissa Kastein.

Akrobaten, Artisten, Jongleure, Komödianten, Magier oder Motorrad-Freerider - etwa 40 Künstlerinnen und Künstler zeigen ihr Können pro Show begleitet von Lichteffekten, Pyrotechnik und rockigen Klängen. Auch an Heiligabend lädt das Familienunternehmen in die Zirkus-Manegen ein.

Karten gibt es im Vorverkauf im Internet unter www.flicflac.de