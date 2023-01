Zoll beschlagnahmt 50 Kilogramm Shisha-Tabak

Betriebe in Herford, Bielefeld und Bad Salzuflen geprüft

Bielefeld/Herford/Bad Salzuflen

Drei Shisha-Bars haben am Dienstagabend auf der Liste der Beamten des Hauptzollamts Bielefelds gestanden. Und in allen fanden sie mutmaßlich unversteuerten Tabak. Auch eine Shisha-Bar in Herford war dabei.

Von Angelina Zander