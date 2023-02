„Zu Ostern ein schickes Bielefeld“

Stadt plant für den 25. März eine große Müllsammelaktion an elf Orten

Bielefeld

Zusammen etwas Gutes zu tun - über alle Zielgruppen hinaus, im Sinne der ganzen Stadt und dann auch noch pünktlich zu Ostern: Das ist die Idee hinter einer groß angelegten Müllsammelaktion, die am Samstag, 25. März, an elf Orten in Bielefeld stattfinden soll. Dahinter stehen der Umweltbetrieb (UWB) und das Umweltdezernat. Initiator ist Umweltdezernent Martin Adamski, der die Idee aus Cuxhaven, seinem früheren Wirkungsort, mitgebracht hat.

Von Markus Poch