Zu wenig Geld: Bettler schlägt zu

Die Polizei meldet zwei Gewalttaten in der Bielefelder Innenstadt rund um den Jahreswechsel. In einem Fall schlug ein Bettler einen 31-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht, weil er seiner Meinung nach zu wenig Geld erhalten hatte.

Diese Tat ereignete sich am Sonntag gegen 5.50 Uhr an der Herforder Straße zwischen Jahnplatz und Willy-Brandt-Platz. Dort hatte ein Bielefelder (30) einen 31-jährigen Bielefelder nach Geld gefragt, berichtete Polizeisprecherin Hella Christoph.

Nachdem der 31-Jährige dem Bettler etwas Kleingeld ausgehändigt hatte, wurde der Mann aufgrund des geringen Geldbetrags ungehalten. Der Täter schlug dem Bielefelder mit der Faust mehrfach ins Gesicht und flüchtete anschließend in Richtung Hauptbahnhof. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen und rief die Polizei.

Bei der anschließenden Fahndung fassten Polizisten an der Herbert-Hinnendahl-Straße anhand der Personenbeschreibung den Tatverdächtigen. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ist eingeleitet, sagte die Polizeisprecherin.

Außerdem berichtet die Polizei von einem Straßenraub in der Innenstadt am Morgen des Neujahrstages. Zwei Täter entrissen am Samstagmorgen, 1. Januar, einem Bielefelder mit Gewalt die Bauchtasche. Das Opfer ging nach der Tat nach Hause und meldete dann erst den Überfall der Polizei.

Der alkoholisierte Bielefelder (34) erzählte der Polizei, dass er sich zwischen 5.30 Uhr und 8.30 Uhr auf dem Heimweg befand. Während er im Bereich des U-Bahn Abganges am Hauptbahnhof (die sogenannte Tüte) wartete, sprach ihn ein Mann an. Unvermittelt griff der Unbekannt nach der Bauchtasche des 34-Jährigen und riss die Beute vom Gürtel des Opfers.

Es kam zum Gerangel zwischen Täter und Opfer. Ein zweiter Mann kam dazu und trat dem Bielefelder in den Bauch, der die Tasche daraufhin los ließ. Anschließend gelang den beiden Straßenräubern mit der erbeuteten grünen Bauchtasche die Flucht.

Der leichtverletzte Bielefelder ging nach Hause und rief erst gegen 9 Uhr von dort aus die Polizei.

Das Opfer beschrieb die Räuber als südländisch aussehend und als etwa 25 Jahre bis 30 Jahre alt. Einer hatte kurze schwarze Haare, einen Dreitagebart und sprach akzentfrei Deutsch.

Die Polizei erinnert: Rufen Sie, wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind, möglichst schnell die Polizei!

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.