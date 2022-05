Zu wenig Raum für selbstbestimmtes Leben

Bielefeld

„So will ich wohnen, weil ich mich hier selbstständig und frei fühle“, sagt Rashan Eroglu im Namen des Bielefelder Aktionsbündnisses Inklusion. Rashan Eroglu lebt in einem inklusiven Wohnungsprojekt und ist damit die Ausnahme. Silke Aron vom städtischen Büro für integrierte Sozialplanung sagt, dass der Wunsch von Menschen mit Unterstützungsbedarf, die zum Beispiel auch noch mit 25, 30 Jahren bei den Eltern lebten, in einem inklusiven Wohnprojekt selbstbestimmt leben zu können, groß sei, das Angebot aber sei zu gering.

Von Burgit Hörttrich