Zugausfälle am Bielefelder Hauptbahnhof

Für lange Gesichter und volle Bahnsteige am Bielefelder Hauptbahnhof sorgte am Samstagmorgen eine Großstörung bei der Bahn. Hunderte Fahrgäste waren zwischenzeitlich gestrandet. Wie die Bahn meldet, laufe der Betrieb seit etwa 10.45 Uhr wieder an.

Hunderte Fahrgäste strandeten am Samstagmorgen am Bielefelder Hauptbahnhof.

Ab etwa 7 Uhr ging am Samstagmorgen plötzlich nichts mehr. Die Bahn stellte im Norden Deutschlands den Betrieb ein. Grund dafür war eine massive Störung im Funkverkehr zwischen den Stellwerken und Zügen, hieß es später. Zum Regionalbereich Nord zählt auch der Bielefelder Hauptbahnhof. Regionalbahnen und Fernzüge blieben stehen oder kamen gar nicht erst an.

Die Bahnsteige füllten sich rasch mit hunderten Fahrgästen, am Servicepunkt in der großen Bahnhofshalle bildete sich eine lange Schlange. Durchsagen ertönten im Minutentakt und meldeten den Totalausfall. Alle Signale an den Gleisen standen auf Rot.

Fatih und Henne kamen aus Köln und strandeten zunächst in Bielefeld. Foto: Christian Müller

Fatih und Henne kamen mit dem Zug aus Köln und wollten weiter in Richtung Dresden. Aus der Not heraus bastelten sich die beiden Schilder, um eine Mitfahrgelegenheit zu bekommen. "Die Pappe haben wir aus dem Müll, Filzstifte hatten wir dabei. Die sind jetzt wohl leer. Im Zug, mit dem wir in Bielefeld strandeten, hieß es lediglich Funkstörung, mehr wissen wir nicht."

Eine Alternative wäre der Fernbus ab 23 Uhr, die Fahrt würde fast die ganze Nacht dauern, sagen sie. Die beiden kritisieren, dass es kaum Informationen zur Dauer der Störung gab und wie es jetzt weitergehen würde. Das sagt auch Linda Schnepel, die zusammen mit ihrer Tochter ihre Mutter in Löhne besuchen wollte.

Linda Schnepel wollte zusammen mit ihrer Tochter ihre Mutter in Löhne besuchen. Als Pendlerin ist sie von Störungen bei der Bahn geplagt. Foto: Christian Müller

"Für die Strecke brauche ich in der Regel 17 Minuten, jetzt muss ich mir ein Auto leihen oder bleibe zuhause. Die Schlange am Bahnschalter war mir deutlich zu lang und die Zugfahrten können die Mitarbeiter dort auch nicht beeinflussen." Ausfälle, Verspätungen und Chaos bei der Bahn kennt sie als Pendlerin nur zu gut. "Ich könnte ein Lied davon singen."

Richtig ärgerlich hat es möglicherweise auch diesen Reisenden getroffen. Der Rentner, der telefonierend auf dem Bahnhofsvorplatz steht, hat Sorge um seinen Urlaubsflieger. "Ich fühle mich überhaupt nicht informiert. Mein Zug sollte um 10.22 Uhr in Bielefeld starten, ich wollte zum Frankfurter Flughafen. Von dort wollte ich nach Paraguay fliegen."

Dieser Mann hat große Sorgen, seinen Flieger nach Paraguay nicht mehr zu erreichen. Foto: Christian Müller

Sein Flugticket für 3.000 Euro würde verfallen, wenn er es nicht rechtzeitig schaffe. Ob er das Geld jemals wiedersehen würde, könne er nicht beantworten. Gegen 10.45 Uhr kam für viele Reisende die erlösende Nachricht: Die Störung sei behoben, der Zugverkehr rolle wieder an. Und wenige Augenblicke später rollen die ersten Regionalbahnen und ein ICE in den Bielefelder Hauptbahnhof ein.

Für die Fahrgäste, die ihre Reise aufgrund der Störung am Samstag, 08.10.2022 nicht wahrnehmen konnten, zeigt sich die Bahn kulant und meldet auf ihrer Internetseite www.bahn.de, dass die gebuchten Fahrkarten die nächsten sieben Tage flexibel eingesetzt werden können.