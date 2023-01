Zuhause ist’s am schönsten

Bielefeld

Ingo Oschmann wohnt zwar mittlerweile in Düsseldorf, bei den Auftritten in seiner Geburtsstadt Bielefeld fühlt sich der Unterhaltungskünstler aber weiterhin am wohlsten. In der „Komödie“ präsentiert er kleine Zaubertricks, amüsante Alltagsgeschichten und Rezepte zum Glücklichsein.

Von Sören Voss