Zum 80. aber bitte mit Sahne

Bielefeld

Er wird nach wie vor nachts um 3 Uhr wach. Hans-Günter Lamm muss aber dann nicht mehr in die Backstube und schafft es, so sagt er, „deshalb erst um 7 Uhr aufzustehen“. Der Bäckermeister, ehemaliger Obermeister und Kreishandwerksmeister feiert an diesem Sonntag (19. Juni) seinen 80. Geburtstag.

Von Burgit Hörttrich