Zum Abendbummel in die Stadt

Durch die Bielefelder Einkaufsmeilen bummeln, etwas Livemusik genießen oder Walking Acts bestaunen: Das ist an diesem Samstagabend in der Bielefelder Innenstadt wieder möglich. Die Geschäfte öffnen bis 22 Uhr.

Bielefeld Marketing verspricht eine „maßvolle“ Veranstaltung. „Noch sind wir mit dem Thema Corona nicht durch“, sagt Geschäftsführer Martin Knabenreich. Es werde zwar etwas Unterhaltung in den Straßen geben, doch das war es dann auch.

Die Kaufleute setzen auf ein entspanntes Einkaufserlebnis. Erst in den Geschäften bummeln und dann mit dem Partner oder der Familie in der Gastronomie den Abend ausklingen lassen. „Deshalb werden Sonderöffnungszeiten oftmals so gut angenommen“, sagt Knabenreich.

Neben Bielefeld Marketing sitzen die Altstadt-Kaufleute, die City-Werbegemeinschaft rund um die Bahnhofstraße, das Loom und die Dehoga mit im Boot. Sie setzen darauf, dass auch viele Besucher aus den Nachbarkreisen in die Bielefelder Innenstadt strömen. „30 Prozent des Umsatzes werden mit Kunden aus dem Umland generiert. Deshalb sind solche Tage wichtig“, erklärt Thomas Kunz vom Handelsverband OWL.

Um auswärtige Besucher anzusprechen, sind im Vorfeld auch Werbemaßnahmen in Osnabrück, Herford und Gütersloh geplant.

In der Bahnhofstraße werden sich die Einzelhändler nahezu geschlossen am Late-Night-Shopping beteiligen, in der Altstadt werden es etwas weniger sein. Die Parkhäuser sind alle geöffnet.