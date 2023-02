Zum ersten Mal Yoga - ein Selbstversuch

Bielefeld

Ich, 19 Jahre jung, stehe mit meiner Yoga-Matte unterm Arm geklemmt im Ravensberger Park vor dem Museum Huelsmann in Bielefeld. Allerdings habe ich keine Museumsführung gebucht, sondern werde gleich an meiner ersten Yoga-Stunde teilnehmen. Und das, nicht wie gewöhnlich im Fitnessraum, sondern in einem der Ausstellungsräume des Museums. Tut Yoga körperlich wie mental wirklich so gut, wie einige Liebhaber behaupten? Der Mega-Trend Yoga - ist er berechtigt? Ich mache den Selbstversuch.

Von Luisa Wentrup