„Zum Lob Gottes und zur Freude der Menschen“

Bielefeld

„Für Gott und die Welt hochwertige Musik machen“ - das ist Klaus-Peter Diehl, Bundessekretär für Posaunenarbeit, Herzenssache. Ebenso wie für den Posaunenchor des CVJM Jöllenbeck, vor 180 Jahren gegründet und damit das älteste Ensemble dieser Art in Westfalen. Der Jahrestag wurde am Sonntag mit hunderten Gästen und Klaus-Peter Diehl als Festredner gefeiert. Am Samstag hatte Diehl für die Blechbläser einen Workshop angeboten - der „hochwertigen Musik“ wegen.

Von Burgit Hörttrich