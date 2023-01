Zum St. Patrick's Day nach Enniskillen

Bielefeld

Lange haben Brackwedes Enniskillen-Freunde auf diese Reise warten müssen. Schon vor Corona wollte der Stadtbezirk mit Verstärkung aus Politik und Gesellschaft zu einem Freundschaftsbesuch in die nordirische Partnerstadt aufgebrochen sein. Doch erst jetzt ist die Umsetzung einer solchen Gruppenreise organisatorisch wieder möglich geworden. Bei Bezirksamtsleiter Hans-Georg Hellermann laufen die Fäden und die Buchungen zusammen: Am Dienstag, 14. März, soll es losgehen. Aufhänger des Reisetermins ist der St. Patrick's Day, der vor Ort am 17. März mit Musik und Paraden groß gefeiert wird.

Von Markus Poch