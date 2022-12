Zur Erinnerung an Bielefelder NS-Opfer

Bielefeld

100 Jahre alt wäre die Bielefelderin Erna Kronshage in diesen Tagen geworden. Doch das Schicksal meinte es nicht gut mit ihr, denn tatsächlich starb sie bereits im Alter von erst 21 - ermordet im Zuge der NS-Euthanasie. An dieses traurige Schicksal erinnert neuerdings ein Gedenkstein auf dem Alten Friedhof in Sennestadt.

Von Markus Poch