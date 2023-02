Bielefelder Jahnplatz: Nachtsonnen gehen im April auf

Zu Ostern werden die „Nachtsonnen“ den Jahnplatz noch nicht erhellen, doch in der zweiten Aprilhälfte ist es so weit. Dann wird die sehnsuchtsvoll erwartete Beleuchtung auf dem Platz zwischen Altstadt und Bahnhofstraße endlich installiert sein.

Es geht um 23 Lampen, die wie farbig leuchtende Untertassen mit Durchmessern von 2,10 Meter und 1,30 Meter aussehen. Sie werden zwischen 60 und 90 Kilogramm wiegen und in elf Metern Höhe an einer Drahtseilkonstruktion installiert. Diese Drahtseilkonstruktion war der Grund, warum es auf dem Jahnplatz am Abend noch immer so dunkel bleibt. Zunächst fand die Stadt kein Unternehmen, das sich auf diese Arbeit bewarb. Dann führten Corona und der Ukrainekrieg zu Lieferschwierigkeiten.