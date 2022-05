Bielefeld

Für 36 Euro im Monat in Bus und Bahn durch Westfalen fahren, an jedem Tag, zu jeder Stunde, auch in den Ferien. Von Lügde bis Münster, von Rahden bis Siegen. Wer bisher Anspruch auf ein Schulwegticket hat, zahlt sogar nur zwölf Euro im Monat.

Von Stephan Rechlin