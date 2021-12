Zusammenhalt und ein warmes Essen

Bielefeld

Ein leckeres, warmes Essen, Zusammensein mit anderen Menschen – für längst nicht alle Bielefelder ist dies selbstverständlich. Auch nicht an Weihnachten. Für diejenigen, die es nicht einfach haben im Leben, weil sie allein sind oder wenig Geld haben, ist deshalb der Bielefelder Tisch eine feste Anlaufstelle. Auch an Weihnachten. Mehr als 50 Gäste kamen in den Räumen an der Heeper Straße an Heiligabend zusammen, um das Buffet zu genießen und Zusammenhalt zu erleben.

Von Hendrik Uffmann