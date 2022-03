Zustand des Brandopfers weiter kritisch

Eineinhalb Wochen nach dem Wohnungsbrand am Sanddornweg in Bielefeld-Baumheide ist der Zustand des beim Feuer lebensgefährlich verletzten Bewohners (42) weiter kritisch. Das sagte Polizeisprecher Fabian Rickel.

Nach Feuer in Bielefeld-Baumheide steht die Ursache fest

Ein Nachbar rettete am Abend des 25. Februar einen Mann aus seiner brennenden Wohnung in Baumheide.

Wie berichtet, war der 42-Jährige nach seiner Rettung in eine Fachklinik für Brandopfer in Bochum verlegt worden. Ein mutiger Nachbar hatte den Mann am Abend des 25. Februar noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus seiner brennenden Wohnung im sechsten Stockwerk eines großen, insgesamt achtgeschossigen Mehrfamilienhaus geholt.