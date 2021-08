Zwei Corona-Selbsttests machen

Bielefelder Schulen sowie die Stadt als Schulträger bitten alle Eltern, ihre Kinder an zwei Tagen in der letzten Ferienwoche – vor der Rückkehr in die Schule – per Corona-Selbsttest zu testen oder kostenlose Tests in einem der über das gesamte Stadtgebiet verteilten Corona-Testzentren durchführen zu lassen.

"Nach einem anstrengenden und außer gewöhnlichen Schuljahr mit Home Schooling sowie einem stetigen Wechsel zwischen Wechsel- und Präsenzunterricht, beginnt bald das neue Schuljahr – mit regulärem Präsenzunterricht und OGS-Betreuung. Mit Blick auf die möglichen Auswirkungen des Reisens in den Sommerferien und die Delta-Variante, sollten alle Beteiligte das neue Schuljahr mit Vorsicht starten", sagt Stadtsprecherin Margit Schulte-Döinghaus.

Die Tests sind eine für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler freiwillige Maßnahme, die aber zur zusätzlichen Sicherheit aller Beteiligten beitragen soll. Denn die Vorgabe des Schulministeriums NRW ist: „Achtsam sein und alles dafür tun, dass Präsenzunterricht stattfindet.“

Präsenzunterricht für alle Kinder und Jugendliche ist auch in Bielefeld Ziel. Deshalb ist es wichtig, Infektionen frühzeitig zu erkennen, um Quarantänen für Klassen oder Schulschließungen zu verhindern.