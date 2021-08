Zwei Kinder bei Unfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall sind in Bielefeld zwei Kinder (4/7) verletzt worden.

33-Jährige fährt in Bielefeld auf Vordermann auf

"Eine 33-jährige Bielefelderin fuhr mit ihrem VW Touran um 14:18 Uhr auf der Brockhagener Straße in Richtung Gütersloher Straße auf einen vor ihr verkehrsbedingt haltenden Hyundai i40 eines 38-jährigen Bielefelders auf, der beabsichtigte in die Sommerstraße einzubiegen", berichtete Polizeisprecherin Hella Christoph von dem Unfall am Montag.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes erlitten der vierjährige Sohn der Autofahrerin im Touran und der siebenjährige Sohn des Autofahrers im Hyundai Verletzungen, die im Krankenhaus verarztet werden mussten.

Ein Abschlepptransporter schleppte den nicht mehr fahrbereiten VW Touran ab. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 7000 Euro.