Sportwagen kracht auf Leitplanke

Auf der Selhausenstraße in Bielefeld hat sich am späten Freitagabend ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Menschen (21/36) wurden schwer verletzt.

Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Bielefeld

Die Rettungskräfte wurden gegen 23.15 Uhr alarmiert. Ein 36-jähriger Bielefelder befuhr in Begleitung einer 21-jährigen Bielefelderin mit einem Roadster Mazda MX 5 die Selhausenstraße in Richtung Hillegossen. In einer Linkskurve verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Mazda.