Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Bielefeld

Bei einem misslungenen Abbiegemanöver am Freitagabend an der Eckendorfer Straße wurden eine Frau (22) und ein Mann (47) schwer verletzt.

Feuerwehrkräfte an der Unfallstelle.

Ein Zeuge des Unfalls rief gegen 23 Uhr die Rettungskräfte. Ein 47-jähriger Mini-Fahrer beabsichtigte vom Gelände einer Tankstelle in der Nähe des Schnellrestaurants Burger King nach links in Richtung Ostwestfalentunnel abzubiegen. Dabei tastete sich der Mann mit seinem Wagen in die Einmündung.