Zwei Tigerbabys geboren

Insbesondere nach dem Verlust des letzten Tigerbabys freuen sich die Mitarbeiter im Tierpark Ströhen, dass Tiger-Dame Amara erneut zwei Jungtiere zur Welt gebracht hat. Und dieses Mal scheint die Geburt unter einem glücklicheren Stern zu stehen. „Die beiden kleinen sind wohlauf und im wahrsten Sinne des Wortes Mopsfidel“, berichtete der im Kreis Diepholz gelegenen Tierpark am Donnerstag. Inzwischen hätten sie ihre Augen geöffnet.

Amara achtet bei ihrer zweiten Geburt besonders gut auf ihren Nachwuchs. „Bisher hat sie die Kleinen noch nicht allein gelassen und bewacht ihre Sprösslinge rund um die Uhr im Innenbereich der Tigeranlage. Nur nachts schleicht sie sich zum Fressen in den vorderen Bereich des Stalls“, erzählt Raubtierpfleger Jürgen Grimberg. Und er ergänzt: „Wir lassen der jungen Tigerfamilie die Zeit, die sie brauchen. Aktuell beobachten wir die Mutter und ihre beiden Katzenkinder täglich beim Säugen und Putzen. Die beiden werden jeden Tag aktiver und es wird nicht mehr lange dauern, bis die Kleinen anfangen das Gehege zu erkunden,“ schildert der stolze Raubtierpfleger Jürgen Grimberg. „Dann erst können sich auch die Besucher über den Nachwuchs freuen.“

Tigerkater bleibt hinter verschlossenen Türen

Jürgen Grimberg betreut schon seit über 40 Jahren die Raubkatzen im Tierpark Ströhen und hat schon so manche Aufzucht überwacht. Das Nachsehen hat zurzeit aber Tigerkater Antaris. Der würde nur zu gerne nachschauen, was da hinter verschlossenen Türen in seinem Innenstall los ist. „Das ist leider nicht möglich. Je nachdem, wie sich die Tiere im weiteren Verlauf verhalten, können wir die Familie wieder zueinanderlassen, aber im Moment wäre das viel zu gefährlich für alle Beteiligten.“ erklärt Grimberg. „Amara würde ihre Babys verteidigen, auch wenn Antaris gar nichts Böses im Schilde führt. Immerhin ist es auch für ihn der erste Nachwuchs.“