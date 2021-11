Zwei Tote, 161 Neuinfektionen

Von André Best

240,5 - 161 - 2 - das sind die traurigen Zahlen von Samstag. Das Infektionsgeschehen in Bielefeld nimmt weiter zu.

Das Robert-Koch-Institut meldet weitere zwei Todesfälle in Bielefeld.

240,4 - das ist der aktuelle Inzidenzwert in dieser Stadt, ein Plus von 11,1 gegenüber dem Vortrag. Bielefeld liegt etwas über dem Landesschnitt (213,1; +12,2). Die Hospitalisierungsinzidenz in NRW beträgt 4,17. Liegt der Wert bei acht, drohen Lockdown-Maßnahmen.

161 - das ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen nach laborbestätigten Tests.

2 - das ist die Zahl weiterer Verstorbener in Bielefeld. Zwei Todesfälle werden am Samstag gemeldet. Das Alter dieser Menschen ist noch nicht übermittelt worden. 387 Menschen aus der Stadt sind somit seit Beginn der Pandemie in Bielefeld gestorben.

In den Bielefelder Krankenhäusern werden nach letzten Angaben 53 Coronapatienten behandelt, davon 15 auf einer Intensivstation.

Stand 14. November haben 265.441 Menschen in Bielefeld die vollständige Impfung gegen Corona erhalten. Gemessen an der Einwohnerzahl sind das 79,4 Prozent, gemessen an den impfberechtigten Personen über 12 Jahren 89,7 Prozent.

Hier die Termine der nächsten Impfaktionen:

20. November Siegfriedplatz / 13 bis 20 Uhr

Impfstation an der Radrennbahn: Hier geht's zur Terminvergabe.

Wichtig: Stand 20. November 8.00 Uhr sind noch Termine von Dienstag bis Sonntag zu bekommen. Wenn angezeigt wird, dass alle Termine vergeben sind, bitte die Seite nochmals aktualisieren.