Zwei Verletzte nach Busunfall in Bielefeld

Bei einem Auffahrunfall zwischen einem Bus und einem Lkw sind am Freitagmorgen zwei Fahrgäste verletzt worden. Der Bus wurde schwer beschädigt.

Bus fährt an der Lohbreite auf Lkw auf

Die Rettungskräfte wurden gegen 8 Uhr alarmiert. An der Haltestelle Lohbreite in der Nähe der Heeper Straße verlangsamte der Busfahrer seinen Linienbus, um mögliche Fahrgäste einsteigen zu lassen. Da niemand an der Haltestelle wartete, beschleunigte der Fahrer den Bus.