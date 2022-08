„Zweite Apfelblüte? Für mich eine Sensation"

Apfelbäume blühen nicht überall zur selben Zeit. Auf der Nordhalbkugel blühen sie allerdings meistens früh im Jahr zwischen März und April. Die ersten Äpfel sind dann - je nach Sorte - oft noch im August reif zum Verzehr. Um so mehr staunte jetzt der Senner Rentner Josef Baron über eine zweite Apfelblüte im Hochsommer - an seinen eigenen Bäumen, die er gerade erst abgeerntet hatte: „Für mich ist das eine Sensation."

Der Bielefelder Josef Baron steht in seinem Garten vor einem Rätsel

Josef Baron zeigt eine der im August seltenen Blüten an seinem Klarapfel.

Seit mehr als 30 Jahren pflegt und beschneidet der gelernte Maschinenbauschlosser und langjährige Gildemeister-Mitarbeiter verschiedene Apfelbäume an unterschiedlichen Orten. In seiner Heimat Schlesien war er mit Ihnen aufgewachsen, hatte schon damals von einem eigenen Haus mit eigenen Apfelbäumen geträumt. In dieser privilegierten Lage ist er inzwischen, aber „eine zweite Blütephase haben ich noch nie erlebt".