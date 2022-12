Zweiter Ranger will für den Wald begeistern

Bielefelder Leuchtturm-Projekt geht gestärkt in die Verlängerung

Bielefeld

Menschen für den Wald begeistern, sie aber auch für das richtige Verhalten sensibilisieren und Konflikte eindämmen - mit dieser Zielsetzung hat in Bielefeld vor drei Jahren der NRW-weit erste Ranger außerhalb der großen Naturschutzgebiete seine Arbeit aufgenommen. Das Pilotprojekt geht jetzt in die Verlängerung - und es gibt Verstärkung: In Bielefelds Wäldern sind jetzt zwei Ranger unterwegs.

Von Peter Bollig