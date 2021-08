Zwischen Mangel und Überfluss

Bielefeld

Socken aus Wollresten, ein Schaumlöffel aus Aluresten und dem Filtereinsatz einer Volks-Gasmaske oder ein Kinderkanu aus dem Abwurf-Tank eines Bombers: Die Not der Nachkriegsjahre machte erfinderisch. Aus allem, was irgendwie verwertet werden konnte, wurde etwas gemacht. „Do it yourself“ sagte damals niemand, aber man tat es. „Do it yourself“ ist auch der Titel der neuen Ausstellung im Naturkundemuseum Bielefeld.

Von Sabine Schulze