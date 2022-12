Zwischen Schönheit und Dokumentation

Bielefeld

Geflügelte Engelsgestalten in den Bogenzwickeln gehören seit der Antike immer wieder zu den von Fürsten und Herrschern verwendeten Motiven. Ob der Konstantinbogen in Rom oder spätere Adaptionen wie etwa der Arc de Triomphe in Paris – sie alle wurden mit schwebenden Götterboten verziert. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts tauchen Engelwesen plötzlich auch an den Torbögen der großen Ravensberger Bauernhäuser auf. Offenbar fand die Landbevölkerung großen Gefallen daran, ihre repräsentativen Hoftore mit dem Engelsmotiv verzieren zu lassen.