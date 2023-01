Zwischen Schönheit und Schaudern

Sein „Garten der Erinnerung“ setzt faszinierende, von den Besuchern selbst ausgelöste glockenähnliche Klänge in Gang und lässt gleichzeitig erschaudern. Dienen doch alte Granathülsen als Klangkörper. Es gibt sie in unterschiedlichen Durchmessern und Längen, so dass die an schweren Steinpendeln hängenden Holzkugeln, die an die metallenen Hülsen und Haubitzen schlagen, Klänge in unterschiedlichen Tonhöhen auslösen und bisweilen an Kuhglocken auf einer Alm erinnern.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert