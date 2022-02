Zwischen Wohnen und Klima

Bielefeld

Weil Wohnraum dringend gebraucht wird, drängen Politik und Verwaltung seit langem darauf, dass auf dem Baugebiet an der Greifswalder Straße in Sieker endlich die Bagger anrollen. Beschlossen ist dort längst alles, es hakt allein an dem Investor. Doch eigentlich sollten auf der Fläche überhaupt keine Wohnhäuser gebaut werden – zumindest aus Sicht der Klimaentwicklung. Denn im Sommer wird es dort viel zu heiß, fehlt es an kühler Frischluft in den Nächten.

Von Hendrik Uffmann