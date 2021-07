Bielefelder (51) aus brennender Wohnung gerettet

Bielefeld

Die Bielefelder Feuerwehr ist am Dienstagmorgen zu einem Wohnungsbrand mit Menschenrettung in die Straße Am Venn in Heepen ausgerückt. In der Wohnung eines 51-jährigen Bielefelders stand ein Tisch in Flammen. Besondere Eile war geboten, denn der Bewohner wurde noch in der Wohnung vermutet.

Christian Müller