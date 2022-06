Bielefelder Baugenossenschaft zahlt vier Prozent

Brackwede/Dornberg

Mit dem Bau von 87 Wohnungen in bester Lage in Dornberg setzt die Gemeinnützige Baugenossenschaft Brackwede (GBB) vorerst einen Schlusspunkt unter die Erweiterung des Wohnungsbestandes. In den nächsten Jahren wird es vorrangig um die energetische Sanierung der knapp 1800 GBB-Wohnungen gehen.

Von Kerstin Sewöster