Bielefelder Eltern beklagen unklare Corona-Regeln

Bielefeld

Komplex, lückenhaft, widersprüchlich und realitätsfern – so kritisieren Eltern die Corona-Regeln an den Grundschulen. In einem Schreiben an diese Zeitung beklagt die Mutter eines gerade eingeschulten Kindes einen schleppenden Informationsfluss. „Keiner weiß, wie man sich korrekt zu verhalten hat“, schreibt sie.

Von Peter Bollig